¡Las mujeres sí lloran! Shakira admite lo mucho que le costó olvidar a Piqué en su nueva colaboración con Bizzarap

Última fue el cierre que la barranquillera esperaba con ansias, así lo explicó en una entrevista con The New York Times, ya que necesitaba ponerle punto final a una etapa personal compleja: "Es una balada. Teníamos todas las pistas terminadas, pero pensé: 'No, no, no puedo cerrar este álbum. Me voy a ahogar con esta canción. Esto está atrapado aquí, es un quiste, necesito sacarlo".