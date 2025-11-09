Shakira deleita a Ecuador con su segundo show en Quito

Este domingo 9 de noviembre, Quito vivirá nuevamente el espectáculo de Shakira gracias a su segundo concierto consecutivo en el Estadio Olímpico Atahualpa. La artista vuelve al escenario tras un inicio arrollador de su paso por la capital, donde miles de fans se preparan para repetir la energía y entrega de la primera noche.

El concierto del sábado llenó el aforo de más de 35 000 espectadores y un ambiente que sorprendió a la propia Shakira, quien abrió el espectáculo con un mensaje emotivo para el país y destacó en redes la alegría de ver “tantos niños cantando hasta las de antes y tantas caras felices”. Las entradas para la segunda fecha se terminaron, por lo que este domingo también se espera un Estadio repleto de fanáticos.

Para esta segunda fecha, el público volvió a llegar desde temprano con camisetas, pelucas moradas y accesorios alusivos a la artista, esperando evitar la fila para la entrada. Este domingo, se observó a personas haciendo fila desde las 11:00 de la mañana, ansiosos por un concierto que promete mantener la intensidad de una gira que suma presentaciones inolvidables en cada ciudad.

Con dos funciones programadas este fin de semana y una tercera por venir, la relación entre Shakira y su “manada ecuatoriana” sigue creciendo. La expectativa apunta a que esta segunda noche en Quito vuelva a demostrar por qué la artista atraviesa uno de los momentos más poderosos de su carrera en vivo.