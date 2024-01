“Piqué era visto como un hombre joven, guapo y millonario. Pero no cualquier millonario. Lo fue desde la cuna. Su abuelo, Amador Bernabéu, es historia del FC Barcelona y sus padres pertenecen a la pujante burguesía catalana, tan cerrada como la clase, que ve como un intruso a todo aquel cuya origen y apellido desconocen” , expresó el periodista español Víctor Gayarre.

Sin embargo la historia es totalmente distinta cuando hablamos de la madre de Antonio de la Rúa , otro de sus examores más mediáticos en su juventud, incluso compartió una imagen del reciente encuentro en redes sociales. Ella no es la única en la postal, sino también Gabriela Vaca, amiga de la colombiana: "Con nuestra exsuegra amada", se lee en el texto de la imagen difundida en redes sociales.

Para Shaki no es complejo recordar a su expareja, así lo hizo en pleno show con Jimmy Fallon el año pasado, al momento en que el presentador habló sobre el mate, una reconocida bebida argentina: "No, no tiene alcohol, es como un té, y eso es la yerba mate, son como hierbas", explicó, a lo que el presentador se sorprendió y ella dijo: "Claro, estuve con un argentino".