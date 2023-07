Tal como captaron imágenes que apagaron las emociones de los fans de esta no confirmada pareja, Hamilton disfrutó de vacaciones en una isla española en compañía de varios amigos, entre ellos, Eiza González, actriz mexicana. Sin embargo las fotografías que circularon serían con el fin de despistar a los paparazzis.

La villa llamada Coco Loco fue descrita por Gorro como un lugar "espectacular, unifamiliar, enorme, con todos los servicios de lujo", además contó las actividades que Shakira fue habría realizado: "solo ha salido dos o tres días a comer fuera y sí podemos confirmar por una persona con la que he hablado, que ha visto a Hamilton entrar aquí una de las noches a la urbanización", contó Tamara.

Los hijos de Shakira no identificarían a Clara Chía Martí como la novia de su padre, Gerard Piqué

Shakira habría evitado a toda costa tener contacto público con Hamilton: "Lo podemos confirmar, sobre todo, que han tenido contacto siempre, lo que pasa es que no se han dejado ver fuera de esta urbanización", explicó la reportera. Y pese a que no lograron ser captados por las cámaras, los testigos no pasaron por desapercibidos.