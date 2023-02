Shakira compartió fotografía junto a Rihanna previo al show en Superbowl

A pocas horas del show de medio tiempo del evento deportivo Superbowl, Shakira compartió una fotografía junto a la estrella de la noche, Rihanna, además compartió un tierno mensaje para su amiga.

En la fotografía se ve a las dos artistas disfrutando juntas, riendo y abrazadas. La imagen fue capturada en medio del rodaje del video 'Can't remember to forget you', hace más de nueve años.

