Shakira arremete contra Eva y asegura que su historia fue escrita en la Biblia por misóginos

Las polémicas declaraciones de Shakira no han terminado. La cantante barranquillera protagoniza la portada de abril de la revista Allure y en la extensa entrevista de esta edición, además de expresar que sus hijos "odiaron" Barbie , también brindó su punto de vista sobre la historia bíblica de Adán y Eva. ​​​​​​

La expareja de Piqué hace énfasis en que las féminas de la actualidad deberían hablar sin miedo, debido a que en la historia fueron reprimidas y silenciadas por el sexo opuesto. "En el pasado, cuando las mujeres atravesaban una situación difícil, se esperaba que cuidaran sus modales, ocultaran el dolor y lloraran en silencio. Eso se ha acabado. Ahora nadie nos va a controlar. Nadie nos va a decir cómo sanar, cómo limpiar nuestras heridas" , aseguró Shakira, sin perder la oportunidad de enviar una indirecta a los detractores que han criticado su nuevo material discográfico, Las Mujeres Ya No Lloran , llenas de puntas hacia el empresario español.

Luego de pronunciarse sobre el exitoso film de la icónica muñeca de Mattel, alegando que era una cinta "castrante", su opinión sobre el personaje bíblico confundió a los internautas, quienes no dudaron en expresar su rechazo: “Ser feminista y misógina en la misma entrevista es una locura”, “La blasfemia se está yendo de las manos”, “Voy a fingir que no leí esto para no odiar a Shakira”, “Entonces entiendes la historia de que Eva era misógina, pero crees que las películas de Barbie intentaron castrar a los hombres”, “Amo a Shakira, pero ella necesita guardarse este tipo de cosas para sí misma”, escribieron en la red social X.