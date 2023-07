¿Romance a la vista?, Belinda aclara los rumores que la vinculan con Peso Pluma

El entusiasmo por trabajar con uno de los cantantes del momento parece que pronto llevará a la también actriz española a colaborar o bien en un corrido tumbado o lanzando otro éxito del género pop con Peso Pluma. Sin embargo, no quiso revelar más detalles sobre su vida privada.

Lea también: Shakira y Manuel Turizo promocionan Copa Vacía con un juego en el que la cantante no es muy buena

Finalmente, Belinda dio a conocer que se tomará un descanso luego de una intensa gira de conciertos a nivel mundial. "Me voy a España, voy a descansar porque no he parado y he estado todo el tiempo corriendo", sostuvo.