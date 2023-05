Este anuncio generó gran expectativa entre los fanáticos ecuatorianos del artista. Incluso el alcalde de Quito, Pabel Muñoz López, publicó en su cuenta de Twitter la portada del álbum Dark Side of The Moon, uno de los trabajos más legendarios de Pink Floyd que se publicó en 1973 y en el que Waters tuvo una participación trascendental al componer la mayoría de canciones junto a sus compañeros.

El artista británico también se presentará en Costa Rica y Colombia. Al momento no se ha informado la fecha en que se comenzará a vender los boletos. Tampoco los precios y demás datos relacionados a la gira, la cual es de despedida y se llama This is not a Drill.

Le puede interesar: Roger Waters dice que trataron de impedir su visita a la Amazonía