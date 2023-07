El escenario estará distribuido con dirección a la zona norte del Estadio Olímpico Atahualpa, y no se ubicará en el centro, como venía realizando Roger Waters en sus conciertos a nivel mundial.

Se prevé que el show inicie a las 21:00 y tenga una duración aproximada de 2 horas y media. Los fanáticos de la banda británica podrán disfrutar de los éxitos de álbumes como Comfortably Numb o Us And Them.