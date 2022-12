Reportan desaparecido a Kanye West

El pasado 2 de diciembre su cuenta de Twitter fue suspendida, en Instagram no ha subido contenido. Cabe recalcar que él no es el único que "no aparece", los abogados representantes habrían dejado de trabajar con el productor musical.

Musk cancela la cuenta de Twitter de Kanye West por incitar a la violencia

“Nos informaron sobre un nuevo bufete de abogados para los acusados, pero no un contacto en específico. Posteriormente nos enteramos de la información en las noticias de que el bufete de abogados identificado como nuevo abogado no estaba afiliado a los acusados”, detalla el expediente judicial al que tuvo acceso The U.S. Sun.