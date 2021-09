R Kelly: los duros testimonios que fueron decisivos en la condena del cantante por tráfico sexual

Muchas de las 11 víctimas, algunas de las cuales no pueden ser identificadas públicamente, aseguraron haber tenido relaciones sexuales con R Kelly cuando eran menores de edad.

Herpes

Una testigo, identificada en la acusación contra Kelly con el nombre de Jane Doe No 5, declaró que el cantante abusó de ella repetidamente a lo largo de una relación de cinco años, que comenzó en 2015, cuando ella tenía 17 y aspiraba a ser cantante

La joven afirmó que Kelly no le dijo que tenía una enfermedad de transmisión sexual, como lo obliga la ley a hacerlo.

"Este hombre me transmitió a propósito algo que él sabía que tenía", explicó. "Él podría haber controlado la situación".

Cuando la joven lo confrontó, él se "agitó y me dijo que pude haberlo contraído de cualquiera. Le dije que solo había tenido relaciones con él".

"Yo corría huyendo de él y defendiéndome"

"Me castigaba casi cada dos o tres días", precisó la mujer en la corte.

"Me golpeó por todas partes", dijo. "Yo corría huyendo de él y defendiéndome".

Aborto y heces en la cara

Jane también aseguró que Kelly la presionó para que se sometiera a un aborto que no quería hacerse después de quedar embarazada de él.

Luego agregó que la amenazó con obligarla a hacerlo de nuevo porque parecía que "no estaba lo suficientemente atraída por eso".

"Quería que me vistiera como una Chica Exploradora"

"Quería que me recogiera el pelo en coletas y me vistiera como una Chica Exploradora", le dijo más tarde a la corte, y añadió que Kelly hizo videos de sus encuentros sexuales.

También testificó que estaba obligada a saludar al cantante cada vez que entraba a una habitación, y la abofeteaba y escupía cuando no se dirigía a él lo suficientemente rápido.

Ella alegó que no le habían pagado por sus apariciones en los medios de comunicación.

"¿Qué estás dispuesto a hacer por la música?"

"Ahora somos hermanos"

Después "me dijo que lo mantuviera entre él y yo", y añadió: "ahora somos familia, somos hermanos".

Kelly, según dijo Alex, se refería a él como "sobrino", a pesar de que no tenían ningún parentesco familiar.

"Estaba completamente conmocionada. Me quedé en blanco"

"En este punto, estaba completamente conmocionada", le dijo a la corte. "Me quedé en blanco".

"Ni siquiera sabía si me creerían", declaró. "No quería que me avergonzaran por ser una víctima".