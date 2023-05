¿Problemas en el paraíso?: Ben Affleck fue captado azotando la puerta del auto a Jennifer López

En el video se aprecia cómo la intérprete de El Anillo ingresa al vehículo familiar y el antiguo Batman espera de pie a que su esposa se acomode en el asiento del copiloto para cerrarle la puerta. Unos lo ven como un gesto caballeroso, pero el también productor empleó mucha fuerza en su accionar, dando un portazo al vehículo. Antes de acercarse al carro ya se notaba un gran disgusto en su cara.

El título del video publicado en una de TikTok es Ben Affleck demuestra que la caballerosidad no ha muerto, pero por lo que se puede observar en sus acciones, algunos comentarios se mofan de la situación. "La caballerosidad no ha muerto, pero parece que la felicidad sí", "la caballerosidad no ha muerto pero él está muerto por dentro" son algunas de las frases más destacadas por los usuarios.

