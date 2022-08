Plácido Domingo: ¿qué es la "secta del horror" en la que estaría el cantante?

Esta no es la primera vez que el tenor español recibe acusaciones relacionadas a delitos sexuales. Tiempo atrás (2019) más de un centenar de mujeres lo señalaron de cometer abuso sexual y comportamientos indebidos, acusaciones que él aceptó.

La noticia se prepagó tras un audio entregado por parte de The Associated Press, a manos de un funcionario de la Policía Federal. En él, Domingo tiene una charla con una mujer de la llamada "secta" con respecto a la organización de un encuentro sexual en un hotel de Buenos Aires.

¿Qué es la "sector del horror" a la que Plácido Domingo presuntamente pertenece?

Plácido Domingo responde a las acusaciones

El artista ya brindó declaraciones con respecto a las acusaciones, precisando a su perspectiva que:

"Han visto que esta todo comprobado que no hay nada, lo que siento mucho es que era un grupo que yo... de amigos, que consideraba músicos, estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar, y desgraciadamente no ha sido así, pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso”.