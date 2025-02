Antes de que la cantante colombiana iniciara la gira de Las Mujeres Ya No Lloran, la expareja quedó en que el ahora novio de Clara Chía se instale en la Ciudad del Sol con el fin de cuidar a los menores mientras su madre labora alrededor del mundo con sus shows musicales, sin embargo, los hechos no tardaron en generar especulaciones alrededor.

Gerard Piqué se muda al mismo lugar donde vive Shakira, Miami

"¿Se separaron?", "yo de Clara estaría preocupado", "es el fin de Piqué y Chía Martí", fueron algunos de los comentarios de los detractores de la pareja española, pero aún así, contra viento y marea, ambos se mostraron juntos al volver a encontrarse en Barcelona, después de que incluso se asegurara que la joven de 25 años estaba "devastada", según las declaraciones del paparazzi Jordi Martí.