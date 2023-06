El intérprete de 81 años se mostró feliz y pleno, en el pie de foto escribió "perdóname, mi vida" mientras ella parece sonreír con la mirada al cielo. La estrella mexicana se casó años atrás con varias mujeres: Marcela, Enna, Isela Vega -actriz- y Mónica. Ambos hicieron su click de amor por redes sociales, y tras varias salidas, decidieron empezar un noviazgo que culminó en matrimonio.

La actriz turca Beren Gokyildiz escandaliza las redes tras inusuales fotografías de su graduación

"Solo nosotros sabemos cómo está la cosa. Muchas le echan que es una lagartona y me da mucho coraje porque no es verdad, es una linda mujer. Si me la hubiera encontrado de joven hubiera sido fabuloso, porque es una mujer hermosa por fuera y por dentro. Estoy muy contento de casarme con una mujer tan bonita, tan llena de vida y la que me dio un hijo tan precioso", comentó tajantemente Vásquez en una entrevista pasada con los medios de su país.