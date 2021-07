Patricia González celebró sus 50 años de carrera artística con un concierto en Guayaquil

Con un concierto desarrollado en el Palacio de Cristal , que contó con poco público debido al COVID-19 , González hizo un recorrido por su repertorio. "En un ricón del alma", "Si Dios me quita la vida", "Corazón salvaje" y "El aguacate" fueron algunos de los temas que interpretó.

Junto a la artista Luz Pinos, Patricia entonó "Rondando tu esquina". Minutos después le acompañaron también los intérpretes Pamela Cortés y Daniel Betancourth.

Realmente González cumplió 50 años de trayectoria artística en 2018. Ese año grabó su primer disco en Bogotá, logrando uno de sus grandes éxitos con el tema “En un rincón del alma”, del compositor español Alberto Cortéz.

Este homenaje estaba previsto para el año pasado, sin embargo no pudo realizarse en 2020 por la pandemia.

La cantante, de 78 años, recordó en este evento a su fallecido amigo y colega Armando Manzanero. Dijo que lo conoció en Quito cuando ella recién empezaba en esta profesión. "Señorita, qué hermosa voz que tiene usted", dijo Manzanero, según González.

Señaló que esa misma noche, "Manzano", como le decía cariñosamente, le quería "enseñar un bolero". Bromeando, Patricia cuenta que le respondió: "Usted no me quiere enseñar un bolero, usted me quiere mostrar otra cosa".

A él le dedicó: "Si Dios me quita la vida".