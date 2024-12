Paola Farías asegura que Alejandro Rey es una "persona muy mentirosa"

En el programa de Los Hackers del Espectáculo de este viernes 6 de diciembre, Paola Farías estuvo por primera vez en el estudio para estrenar a nivel nacional su tema musical, La Mechita.

La canción con la que regresa a su carrera musical después de varias décadas se trataría de una indirecta hacia su ex, Alejadro Rey, sin embargo la Cocotera no quiso confirmar el hecho para evitar problemas, pero no tuvo reparo en asegurar que el también artista es una "persona muy mentirosa" que hasta la actualidad niega la existencia de la relación amorosa que mantuvieron hace unos meses.

Lea Samara Montero confirma su relación con Efraín Ruales