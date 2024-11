Olivia Rodrigo, retenida y confundida con una criminal en la frontera de Estados Unidos

Claro que existen las confusiones , pero algunas asustan más que otras. Olivia Rodrigo, exitosa cantante norteamericana , contó en una reciente entrevista en el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show, que fue confundida con nada más que una criminal , en medio de un viaje por la frontera estadounidense.

Sin embargo, cuando llegó, se dio cuenta que no era así, al momento en que empezó a ser cuestionada sobre sus antecedentes finales. "Íbamos de Canadá a Portland o algo así" , estableció, "Estábamos en el control fronterizo, les di mi pasaporte y me dijeron: 'Está bien, lo que sea', en ese momento alguien tocó la puerta y agregó "Necesitamos a Olivia".

"‘¿Alguna vez has sido arrestada?’ Yo dije: ‘No, nunca he sido arrestada’ Él dijo: ‘¿Estás segura?’ Yo estaba como autoengañándome. Pensé: ‘Dios mío, tal vez fui arrestada y no lo sabía’”, develó Rodrigo, intentando tomarlo con humor en la actualidad.

Minutos después el oficial le advirtió que "podría ir a la cárcel por mentirle a un agente federal", ahí fue cuando Olivia "empezó a enloquecer". Hora y media después, el agente se dio cuenta de lo que en realidad había ocurrido, existía una joven llamada Olivia Rodríguez, con un parecido físico a la artista, que había sido arrestada en varias ocasiones.