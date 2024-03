Olivia Rodrigo regaló pastillas del día después y anticonceptivos en su concierto en Missouri

Olivia Rodrigo durante uno de sus conciertos dio a los asistentes anticonceptivos de emergencia, los cuales estaban acompañados de algunos stickers, preservativos e información necesaria sobre los servicios de aborto. Esto en redes sociales rápidamente tomó impulso por la sorpresiva reacción de la cantante.

Todos estos anticonceptivos fueron proporcionados por una organización que promueve temas de salud reproductiva, llamada Right By You. Esta organización se asoció con Missouri Abortion Fund para poder hacer la entrega de los productos.

Cabe mencionar que en Missouri el aborto está prohibido sin excepciones.

La cantante, por medio de sus historias de Instagram, dio a conocer que parte de los ingresos que obtuvo por el concierto se irá directamente a ambas organizaciones para poder beneficiar todos los proyectos que tengan.

Además, dijo que en su concierto en Omaha igualmente ayudarán a las organizaciones de Nebraska Abortion Resource y al Iowa Abortion Access Fund.

Las imágenes que se mostraban en redes sociales mostraba la frase: "¿Financiar el aborto? Es una buena idea, ¿verdad?". Haciendo referencia a una canción llamada Bad Idea, Right?, del álbum Guts.

Esta es una iniciativa que Olivia Rodrigo está apoyando, es parte de Fund 4 Good. Esta según el sitio oficial de la fundación, es una "iniciativa mundial comprometida con la construcción de un futuro equitativo y justo para todas las mujeres, niñas y personas que buscan la libertad en materia de salud reproductiva".

