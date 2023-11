Taylor Swift y Olivia Rodrigo, cara a cara por el Grammy al álbum del año

La cantautora estadounidense Taylor Swift y su compatriota Olivia Rodrigo son las grandes favoritas para ganar el premio al álbum del año en la 66ª edición de los Grammy, que se celebrará el próximo 4 de febrero.

Swift, la única artista femenina en haber ganado este premio en tres ocasiones, aspira al galardón con su último disco, "Midnights", que ha sido un éxito comercial y de crítica. El álbum, que explora temas como la pérdida, el amor y la esperanza, ha sido aclamado por su ambición y su madurez.

LEA: Taylor Swift paga a todos los clientes de un restaurante para cita privada con su supuesta pareja

Rodrigo, que se alzó como mejor nueva artista en los Grammy de 2022, también opta al premio con su segundo álbum, "Guts", que fue un fenómeno global tras el éxito de su primer single, "Drivers License". El álbum, que aborda temas como la ansiedad, la depresión y la identidad, ha sido elogiado por su honestidad y su vulnerabilidad.

Otras candidatas al premio al álbum del año son SZA, con "SOS"; Miley Cyrus, con "Endless Summer Vacation"; Janelle Monae, con "The Age of Pleasure"; Jon Batiste, con "World Music Radio"; Boygenius, con "The Record"; y Lana del Rey, con "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd".

En la categoría de grabación del año, Swift y Rodrigo también se enfrentarán a SZA, Jon Batiste, Boygenius, Billie Eilish, Victoria Monét y Doja Cat.

LEA: Taylor Swift enloquece a los fanáticos argentinos en su primer concierto