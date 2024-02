"Ojalá se haya equivocado": Esta fue la reacción de Pablo Alborán al comentario de Danilo Carrera sobre Ricky Martin

En el pódcast Morfi, Danilo Carrera reveló detalles de su vida que nadie conocía, entre ellos que el famoso artista puertorriqueño Ricky Martin lo seguía en Instagram. "Me seguía, ya me dejó de seguir (...). Obvio me va a seguir, yo soy el target del man" , fue un comentario jocoso que llamó la atención en redes y prensa internacional, pero lo que puso al actor ecuatoriano en el ojo del huracán fue su rechazo hacia las ganas del boricua de conocer al galán de Telemundo, quien aseguró: " Nunca quise conocerlo, yo no juego en esas ligas".

El cantante español Pablo Alborán, que hace unos meses visitó el país con su tour LA CU4RTA HOJA y es uno de los mayores exponentes de la comunidad LGBTI+ en la industria musical, fue cuestionado en el pódcast de Enrique Santos sobre las declaraciones de Danilo ​​​​​​.

El intérprete de Solamente Tú escuchó y vio detenidamente el video, luego el locutor de iHeart Radio le preguntó si seguía al conductor del programa Hoy Día en redes, a lo que Pablo respondió: “No, yo creo que no, yo no sigo a Danilo Carrera, pero si lo siguiera, que no se venga arriba, que no tiene nada que ver... Yo no sigo a la gente porque me guste o porque quiera algo con alguien, yo sigo a quien me da la gana y mis razones tendré”.

