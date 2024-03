"No sé si lo encontraré otra vez, probablemente no": Shakira sorprende al abrir su corazón y hablar sobre el amor

Durante la charla, Shakira aseguró que por mucho tiempo se sintió culpable por no dedicar todo su tiempo a sus hijos, Milan y Sasha, pero que al convertirse en madre soltera todo eso cambió. “Hubo momentos que realmente no disfruté, me sentí culpable, desgarrada, Ahora se siente totalmente diferente. Aunque ahora es más difícil porque ahora estoy a cargo de dos niños, que dependen mucho de mí. Soy madre soltera, no tengo marido en casa para ayudar en nada, de cierto modo es bueno no tener marido porque no sé por qué me jugaba en contra, muy mal”, dijo.