“Tirone (Canserbero) no paraba de llorar, se sentía muy mal, pero no lograba entender qué sucedía , hablamos muchas cosas, pero muchas no tenían lógica , otras sí, pero lo importante es que él no estaba bien”, dijo en el texto, difundido por prensa internacional.

Minutos después Améstica volvió a quedarse dormida, aunque no duró mucho ya que escucharon dos gritos, "uno de guerra y otro ahogado, más una seguidilla de golpes muy fuertes unos tras otros. En ese momento al despertar así en mi mente solo se me vino la frase ‘enciérrate aquí’ “.

“Fue ahí cuando me abre la puerta mi vecina del frente y ve a Carlos tirado. Su esposo la aparta y me abre la puerta y yo le gritaba ‘¡atacaron a Carlos!’, y la señora Flor me agarra las manos y me dice, en voz preocupada, ‘mi niña se lanzó alguien’, y yo no entendía hasta que me llevó a su balcón y fue cuando vi a Tirone en el piso”.

La exmánager de Canserbero confesó haberlo asesinado en 2015, y también a Carlos Molnar

“Ese momento mi cabeza explotó, no sabía qué hacer, pedir el teléfono llamar a su mamá, a mi familia, a los que me sabía el número, pero entré en shock y me fui a mi cuarto, tomé a mi perro en mis brazos, pero antes ya me habían dicho oficialmente que Carlos había fallecido”, concluye el relato de la mujer.

Los representantes legales de Améstica se manifestaron al respecto y comunicaron que "como ciudadanos chilenos esperamos que el Estado defienda sus derechos frente a una investigación penal en que se está violando gravemente el debido proceso y su derecho a defensa en Venezuela”.