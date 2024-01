El cantautor estadounidense Michael Bolton, de 71 años, se recupera en casa tras ser operado de un tumor cerebral en diciembre pasado.

Bolton, conocido por éxitos como "How Am I Supposed to Live Without You" y "When a Man Loves a Woman", publicó una carta en sus redes sociales el pasado 5 de enero en la que explicaba que el tumor fue detectado justo antes de Navidad y que la cirugía fue exitosa.

"Ahora estoy en casa, recuperándome con la ayuda de mi familia", escribió el artista. "Los próximos dos meses dedicaré mi tiempo y mi energía a recuperarme, lo que significa que tendré que tomar unas vacaciones temporales de mis giras".

LEA: Residente estrena Ron en el piso, un tema que repasa su vida personal y artística

Bolton añadió que lamenta decepcionar a sus fanáticos, pero que se esforzará por acelerar su regreso.

El músico, que alcanzó fama entre las décadas de 1980 y 1990, se ha mantenido activo en los últimos años. En 2023, lanzó el álbum "Spark of Light".