"Hace mucho que no se deja ver", alude la revista People, sin embargo, no es la primera vez que la joven no se encuentra inmiscuida en un importante evento de Gerard, por lo que, según los seguidores de la controvertida pareja, no existen razones para que se produzcan rumores de alguna ruptura.

Gerard Piqué habló abiertamente sobre sus relaciones sexuales y de Shakira en televisión española