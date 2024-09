Su familia señaló que su muerte, cuya causa no ha sido revelada, había sido "repentina".

"Michaela murió antes que Elaine y Elaine no sabía que Michaela había fallecido en el momento del procedimiento. Por increíble que parezca, las dos muertes no estám relacionadas. El único sentido que podemos darle al sinsentido es que Elaine, que ya había perdido a tres hijos hacía muchos años, se libró por la gracia de Dios del dolor de experimentar la pérdida de una cuarta hija", escribió la familia en un comunicado que fue publicado en el Facebook personal de Elaine.

“A pesar de que le dijeron que ‘el mundo no estaba preparado para las bailarinas negras’ o que ‘no valía la pena invertir en bailarinas negras’, ella se mantuvo decidida, enfocada y comenzó a dar grandes zancadas”, escribió la bailarina estadounidense Misty Copeland en las redes sociales.

Un número

"Pensaban que yo era una hija del diablo. Me decían todos los días que no me iban a adoptar, porque nadie querría a una hija del diablo", dice.