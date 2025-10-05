Música
05 oct 2025 , 16:13

Muere Ike Turner Jr., hijo de Tina Turner, a los 67 años

El músico e ingeniero de sonido falleció en Los Ángeles por una insuficiencia renal. Su vida estuvo marcada por la música y por el legado de sus padres, Tina e Ike Turner.

   
  • Muere Ike Turner Jr., hijo de Tina Turner, a los 67 años
    Ike Turner Jr. ( Foto: Internet. )
Fuente:
Registro
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Ike Turner Jr., hijo de los legendarios músicos Tina Turner e Ike Turner Sr., falleció a los 67 años el sábado 4 de octubre en un hospital de Los Ángeles. La noticia fue confirmada por su familiar Jacqueline Bullock al medio estadounidense TMZ. Según explicó, la causa de muerte fue una insuficiencia renal, tras varios años de complicaciones cardíacas y un accidente cerebrovascular sufrido el mes pasado.

También lea: Taylor Swift rompe récords en con su nuevo álbum, The Life of a Showgirl

Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de mi primo, Ike Turner Jr. Junior fue más que un primo para mí, fue un hermano, ya que crecimos juntos en la misma casa”, expresó Bullock en un comunicado. Ike Jr. fue adoptado por Tina Turner, quien también fue madre de Ronnie Turner, Raymond Craig y Michael Turner. La familia Turner ha enfrentado múltiples pérdidas en los últimos años: Tina murió en mayo de 2023, a los 83 años, e Ike Turner Sr. falleció en 2007 por una sobredosis de cocaína.

Una larga carrera musical

Ike Turner Sr. e Ike Turner Jr.
Ike Turner Sr. e Ike Turner Jr. ( Foto: Internet. )

Desde su infancia, Ike Jr. creció rodeado de música. Su talento y curiosidad por los instrumentos lo llevaron a desarrollar una sólida carrera en la industria. Participó en el funcionamiento de Bolic Sound Studios, el estudio fundado por su padre en Los Ángeles, y más tarde trabajó como ingeniero de sonido para su madre. En 2007 fue reconocido con un Grammy por su participación en el álbum Risin’ With The Blues de Ike Turner Sr.

También le puede interesar: La actriz que salvó la vida de Selena Gómez no estuvo presente en su boda

Bullock recordó que su primo era un apasionado del arte sonoro y un profesional dedicado, respetado por su trabajo técnico y artístico. Su muerte marca el final de una generación vinculada a dos de las figuras más influyentes del soul y el rock, dejando un legado musical que sobrevivirá al paso del tiempo.

Temas
Entretenimiento
Celebridades
muerte
Música
fallecido
Tina Turner
Ike Turner
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas