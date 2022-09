Muere el rapero Coolio a los 59 años

Su pico de éxito llegó en 1995, cuando publicó la canción "Gangsta's Paradise" como parte de la banda sonora de "Dangerous Minds", que se convirtió en una de las canciones de rap más populares hasta esa fecha, lideró la lista Billboard Hot 100 durante 3 semanas y ganó un premió Grammy.

El tema impactó tanto en la cultura pop que llegó a tener una sátira, "Amish Paradise" de Weird Al Yankovic, cuya letra era totalmente contraria a la original.

El rapero nació en 1963 en el estado de Pensilvania, pero se mudó al sur de Los Ángeles a finales de la década de 1980 para iniciar su carrera musical con la publicación del disco "It Takes a Thief" del que se desprendieron sencillos como "Fantastic Voyage" y "It Takes a Thief".

Entre los discos que publicó posteriormente destacan "My Soul", "Coolio.com", "El Cool Magnifico" -con guiños a la comunidad latina de Los Ángeles-, "The Return of the Gangsta", "Steal Hear y "From the Bottom 2 the Top".

De forma paralela a la música, Coolio también participó en el mundo audiovisual con más de 100 créditos en series y películas, además de publicar el libro de cocina y el programa "Cookin' with Coolio".