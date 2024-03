La reciente ganadora de los premios Grammys Miley Cyrus finalmente anunció el lanzamiento de su canción, que originalmente fue grabada en el 2013. El sencillo llamado Doctor (Work It Out) en un inicio se planteaban incluirlo en el álbum que la artista estaba estrenando en ese año llamado Bangerz.

Sin embargo, esto se fue aplazando porque en el 2014, cuando presentó su primera colaboración con Pharell prefirió darle más exposición a la canción Come Get It Bae.