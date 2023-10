Los populares artistas se conocen desde hace más de una década y según la fuente que reveló este nuevo romance, los 30 años de diferencia entre Bosé y Alborán no habrían sido un impedimento en el inicio de esta relación porque tendrían una gran química y se entienden muy bien.

En estos últimos días el mundo del entretenimiento ha quedado sorprendido con un inesperado nuevo amor que, aunque todavía no ha sido confirmado por los protagonistas de esta historia, fue revelado de manera exclusiva a un medio mexicano. Los cantantes españoles Miguel Bosé y Pablo Alborán se han viralizado rápidamente luego la confirmación del romance realizado por una supuesta amiga cercana a los artistas a TV Notas .

Según la aparente amiga de la pareja, los cantantes se están dando una nueva oportunidad en el amor y se encuentran más felices e ilusionados que nunca. "Hacía bastante tiempo que no veíamos a Miguel ilusionado en ese aspecto. Hace unos meses hubo la posibilidad de una reconciliación con su ex, Nacho Palau, con quien duró de 1990 a 2016, pero las cosas no se han dado”, afirmó la fuente.

A pesar de la cercana relación de amistad que han mantenido durante tanto tiempo, es la primera vez que ambos se encuentran solteros al mismo tiempo debido a que Miguel estaba con su ya mencionada pareja con quien duró 26 años, mientras que el intérprete de Solamente Tú salía con un banquero, relación que terminó en mayo de este año. El cantante de Amante Bandido habría sido un gran apoyo para el joven español durante su ruptura amorosa y luego habrían comenzado a verse con ojos de amor.

Le puede interesar ¿Divorcio a la vista? Daddy Yankee y su esposa dejan de seguirse en redes sociales