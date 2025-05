Desde su irrupción en la industria musical, Mar Rendón ha apostado por un sonido rock alternativo cargado de emoción, letras profundas y una estética que la distingue del panorama urbano predominante.

En redes sociales las felicitaciones alrededor de su presentación no se hicieron esperar, no solo por parte de sus fanáticos, sino también de curiosos que no conocían a profundidad su carrera.

Su propuesta ha calado especialmente entre las nuevas generaciones, que la han respaldado con entusiasmo en cada nominación y presentación, y eso lo dejó ver con su visible alegría, cuando declaró: