El cantante colombiano Manuel Turizo protagonizó un incómodo momento con el público que lo grababa durante el concierto que brindó en Nueva Jersey, Estados Unidos la semana pasada. Tanto fue su enojo que llegó a lanzar una amenaza a sus fanáticos por no guardar sus celulares, suceso que se viralizó en redes rápidamente, en especial por decirle a la audiencia que se marcharía del escenario si no hacían caso, palabras que cumplió luego, impactando a los asistentes del show.

“Guarden esos celulares y disfruten de la música. Que todo el mundo guarde el celular. Guarda, guarda, guarda, si no, si no lo guardan, no cantamos ni un carajo y me voy ya de aquí”, exclamó Turizo en pleno escenario.

