12 dic 2025 , 18:24

Maluma estrenará el primer capitulo de su podcast Las cosas como son

El cantante colombiano Maluma, anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de su nuevo podcast Las Cosas como son.

   
    Juan Luis en Miami ( Instagram Maluma )
El cantante paisa Juan Luis Londoño, conocido como Maluma, inició una nueva etapa en su carrera musical con el anuncio de Las cosas como son, su nuevo pódcast.

Maluma comenzó su carrera en 2011 con el sencillo Farandulera y lo llevó a firmar con Sony Music y debutar en 2012 con el álbum Magia. A lo largo de su trayectoria ha sido reconocido por canciones como Borró cassette y el álbum Pretty Boy, Dirty Boy. Ahora busca añadir un nuevo enfoque para sus fanáticos.

Tras pasar por un año difícil, Maluma decidió documentar sus avances

El proyecto surge después de un proceso personal que incluyó un año de terapia para enfrentar episodios de depresión y ansiedad. Según ha contado, este periodo lo llevó a reflexionar y a registrar conversaciones que ahora decide compartir.

Maluma presentará el pódcast como un regalo de Navidad y lo enfocará en temas que suelen considerarse tabú, en especial entre hombres que no suelen expresarse sobre salud mental y bienestar emocional.

Su intención es que estas conversaciones sirvan como herramienta para quienes atraviesan momentos difíciles. “Hay luz al final de esto, todo pasa por algo”, dijo al hablar de su proceso.

Juan Luis busca dar voz a uno de los temás considerado tabú entre los hombres

En este espacio se mostrará como Juan Luis, más allá del artista como un hijo, sobrino, padre y ser humano. El pódcast busca abrir un lugar para explorar aquello que libera y transforma, y para dar voz a silencios que, según él, muchas veces no se escuchan detrás de las cámaras y los escenarios.

Los primeros comentarios de sus seguidores han sido favorables. Muchos destacan la importancia de que figuras con alcance público aborden estos temas y recuerden que es parte de la experiencia humana atravesar situaciones emocionales complejas.

