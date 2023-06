Maite asistió a una reunión organizada por Maison Peony, una conocida boutique de perfumería , con el motivo del lanzamiento de las nuevas fragancias de la firma francesa EX NIHILO . Si bien la velada se celebró el pasado 17 de junio, fue hasta unos días después que los anfitriones hicieron públicas las fotografías, en las que se puede ver a varias celebridades mexicanas.

La RBD acudió acompañada de su esposo, lo que convirtió a esta salida en una cita de novios , ya que la pequeña Lía no estuvo presente. A tan solo unas semanas de haber dado a luz, la artista lucía bella y radiante.

Maite no compartió fotografía de esta experiencia, no obstante, sus fieles seguidores no tardaron en difundir las imágenes publicadas por la marca mediante diversas cuentas de fans, destacando lo hermosa que lucia.