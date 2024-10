Qué ocurrió con Kate Cassidy, la novia de Liam Payne que lo acompañaba en Buenos Aires antes de su muerte

Kate Cassidy es la joven que acompañaba a Liam Payne durante la que se transformó en su última visita a Buenos Aires, Argentina, antes de su deceso. Su ausencia produjo dudas en medio de fanáticas después del trágico final del ex One Direction al caer de un tercer piso de un hotel. ¿Qué pasó con ella y por qué no estaba allí?, era de conocimiento público que mantenían una relación amorosa.

