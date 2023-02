Leslie Shaw, involucrada en la infidelidad de Tommy Mottola a Thalía, cuenta su verdad

En el programa de televisión 'Magaly TV La Firme', la cantante peruana aseguró que respeta a Thalía, con quien de hecho colaboró tiempo atrás en una pista musical y un video. "La respeto, es Thalía, no es cualquiera, imagínate...", recalcó la latina.

Nuevos indicios sobre la infidelidad de Tommy Mottola a Thalía: Esto es lo que se sabe

Además, el pasado 6 de febrero, Shaw estipuló que no ha visto nunca en persona a Mottola: "Nunca en mi vida lo he conocido, nunca lo he visto", pronunció con tono incrédulo mientras el programa transmitía sus declaraciones en vivo.