Los papeles que los menores tomaron en el evento futbolístico moderno fueron parte de comentarios y publicaciones en redes sociales, ya que la relación entre el padre y sus hijos suele ser puesta bajo la lupa. Son varios los hechos que el hombre de 36 años ha protagonizado junto a sus pequeños, como la última vez que olvidó a Sasha en una tienda departamental.

Gerard Piqué declara sobre su nueva vida sin Shakira y con Clara Chía Martí: "Estoy muy feliz"

Esta vez los fans de ambos niños se dieron cuenta de varias cosas, mismas que podrían ser o no reales. Comentarios afirman que, según sus expresiones, no estaban del todo felices y ni si quiera disfrutaban del evento: "Tienen cara de pocos amigos", "parece que no quieren estar ahí", eran algunas de las opiniones entre los videos captados por fanáticos.