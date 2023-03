El supuesto engaño involucraba a la artista peruana Leslie Shawn, misma que otorgó su primera declaración en una entrevista en el programa 'Amor y fuego', la intérprete de música urbana estipuló contundentemente que los medios pueden "hablar lo que quieran ", ya que no es de su interés, y negó rotundamente de lo que se le acusaba.

De esta forma Andrade, una de las mejores amigas de la intérprete de 'Equivocada', afirmó que la relación entre la artista y el empresario está sumamente normal, y lamentó las especulaciones sin fundamento que se han generado: “Qué pena por quien inventó este chisme porque la verdad es que es un chisme más viejo, que desde que se casaron están diciendo lo mismo. No, no hay divorcio, sean más creativos, no hay divorcio".