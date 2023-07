Bad Bunny ha dado mucho de qué hablar en lo que va del 2023; por su música y su relación sentimental con la exángel de Victoria Secret e integrante del reality show familiar The Kardashians , Kendall Jenner.

Más tarde, la joven de 27 años vista siendo parte de una fiesta en un exclusivo club nocturno bailando con el futbolista francés Kylian Mbappé. Poco después, el intérprete publicó una historia con una foto acompañada del tema Where She Goes, una de sus canciones más recientes en el que habla de una posible ruptura amorosa.

Filtran beso entre Bad Bunny y actor mexicano Gael García; las imágenes se viralizan en redes