La temática de este año, Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (Bellas durmientes: El despertar de la moda) , inspiró a Karol G a crear un look enigmático y lleno de intriga.

Imagen difundida en redes sociales del look de La Bichota en redes sociales.

Al salir del hotel donde se hospedaba, apareció completamente cubierta por una sombrilla y una capa de tul , que no dejó ver ni un solo detalle de lo que llevaría puesto en la alfombra verde y blanca.

Por último, completó su look con joyas de Chopard y un maquillaje llamativo que resaltaba sus ojos. Sus fanáticos no tardaron en llenar las redes con imágenes con la artista hispana, así como algunos de sus detractores criticando su look, mientras otros, lo amaban.