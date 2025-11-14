Música
14 nov 2025 , 10:50

Karol G y Marco Antonio Solís cantan juntos en los Latin Grammy 2025

La interpretación de la Bichota y Solís de Coleccionando heridas unió generaciones en uno de los momentos más recordados de la gala.

   
    El cantante mexicano Marco Antonio Solís sonríe junto a la colombiana Karol G durante una presentación en la ceremonia de los Latin Grammy este jueves, en Las Vegas.( Octavio Guzmán / EFE )
La 26ª edición de los Latin Grammys, celebrada la noche del jueves 13 de noviembre de 2025, fue testigo de una colaboración inesperada y emotiva que unió a dos gigantes de la música latina: la superestrella colombiana Karol G y la leyenda mexicana Marco Antonio Solís.

Lea: ¿La Marilyn Monroe latina? Karol G deslumbra en sesión de fotos para Vogue Latinoamérica

Karol G y Marco Antonio Solís en los Grammy Latino.
Karol G y Marco Antonio Solís en los Grammy Latino. ( RRSS )

Ambos artistas subieron al escenario del MGM Grand Garden Arena para ofrecer una interpretación de Coleccionando heridas, parte del álbum Tropicoqueta.

La presentación destacó por su toque personal y su camaradería, demostrando que la música puede trascender géneros y edades.

Lea: Los mejores looks del Victoria's Secret Fashion Show: de Karol G a Bella Hadid, Barbara Palvin y más

Aunque la puesta en escena se sintió discreta y encantadora, su calidad fue innegable, con ambas voces acoplándose perfectamente sobre la suave melodía, respaldadas por un conjunto en vivo.

El dúo incluso se permitió bailar brevemente a mitad de la canción, añadiendo calidez a su performance.

El contraste visual de la colaboración fue notable, y es que Karol G optó por un look casual con jeans, un top color melocotón y trenzas adornadas, mientras que Marco Antonio Solís vistió un audaz y llamativo traje amarillo.

A pesar de las diferencias estéticas, la unión de sus talentos se consolidó como un momento dulce y memorable de la ceremonia.

Lea: La rivalidad entre Karol G y Shakira: ¿quién tiene el trono de la música latina?

Este dueto se dio en una noche dominada por los premios a Bad Bunny y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, quienes se llevaron cinco galardones cada uno, marcando el pulso de una de las noches más importantes para la música latina.

