Karol G detuvo su show por una pelea entre fans en Ámsterdam

En un video que se viralizó en redes sociales, se observa que la Bichota llamó la atención de las personas con un tono molesto. Dado que este incidente podía dejar lastimados a otros fanáticos presentes en el show.

La cantante se dirigió a los músicos 'páralo, páralo' al ver que no tuvo respuesta, gritó 'páralo, Kevin'. En ese momento, Karol G se acercó al borde de la tarima y culminó con 'lo que no sirve que no estorbe'.