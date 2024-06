A pesar del incidente, el también actor continuará con la promoción de su álbum Everything I Thought It Was.

Timberlake tiene presentaciones en más de 50 ciudades, incluyendo dos noches en el Madison Square Garden de Nueva York el 25 y 26 de junio.

Este sábado 22 de junio subirá nuevamente al escenario del United Center de Chicago. La gira está programada para durar hasta diciembre, cuando concluirá con un espectáculo en Kansas City.