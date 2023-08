Desde el 6 de julio, cuando Ricky Martin y Jwan Yosef anunciaron su divorcio , no han parado las especulaciones sobre la realidad detrás de la separación de la expareja que se consideraba como una de las más consolidadas del espectáculo. Han surgido varios rumores sobre una posible infidelidad del artista boricua con actores de contenido explícito que no han sido confirmados, sin embargo, esta semana apareció un joven argentino que no solo afirmó haber sido amante del intérprete de Disparo al Corazón , mostró conversaciones que habría mantenido con Ricky durante sus vacaciones en Estados Unidos, cuando el puertorriqueño todavía seguía casado con el pintor sueco.

El argentino quiso saber si era el mismo Ricky el que le habría contestado, así que el joven incrédulo le pidió un audio como prueba para confirmar que realmente estaba intercambiando mensajes con el artista. "Nunca me mandaste un audio, nada", escribió Calvo, a lo que el cantante contestó: "No puedo y no me hables en todo momento", para finalmente después de la insistencia, envió un audio diciendo solamente "Hola, good morning (buenos días)".

Según lo relatado por Máximo, después de las conversaciones habría quedado en encontrarse con el intérprete de Livin' la vida loca en un lujoso hotel. En la habitación pidieron sushi para alimentarse y "ahí posteriormente intimamos", contó el argentino.

