18 dic 2025 , 16:43

Barack Obama escucha a Jombriel: El exmandatario recomienda escuchar Vitamina

El reguetonero esmeraldeño capta la atención del exmandatario estadounidense y figura en su listado de sugerencias musicales de este 2025.

   
    Jombriel figura dentro de los artistas favoritos de Barack Obama en el 2025. ( RRSS )
El ascenso meteórico de Jombriel ha sumado uno de los sello de aprobación más exclusivo, pero a la vez, inesperados de la escena cultural global.

Tras conquistar el radar de Billboard, asegurar un puesto en el Top 50 en lo mejor de la Música Latina de Rolling Stone y consolidarse como el artista más escuchado de Spotify Ecuador, el ecuatoriano ha logrado lo impensable: captar la atención de Barack Obama.

El expresidente de los Estados Unidos reveló este jueves su selección musical de fin de año, una tradición que inició en la Casa Blanca y que hoy es considerada uno de los termómetros de tendencias más importantes del mundo.

En el listado titulado “Barack Obama’s Favorite Music 2025”, resalta el tema “Vitamina”, la colaboración de Jombriel junto a DFZM y Jøtta, que comparte espacio con estrellas de la talla de Kendrick Lamar, Lady Gaga, Rosalía y Drake.

Listado de lo más escuchado de Barack Obama.
Listado de lo más escuchado de Barack Obama. ( Captura de Pantalla )

Actualmente, Jombriel ostenta el título del artista nacional más escuchado en Spotify Ecuador, mientras que Vitamina se mantiene como el sencillo número uno en reproducciones dentro del país.

Otros de los artistas mencionados por el exmandatario de la Casa Blanca, incluyen a Rosalía con Sexo, Violencia y Llamas, En Privado de Xavi y Manuel Turizo y Aurora de Mora y De la Rosa.

La mención de Obama no solo valida la calidad de su propuesta, sino que proyecta su música ante una audiencia global de millones de personas que siguen las recomendaciones del exmandatario.

