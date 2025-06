Durante una reciente aparición en la Dallas Fan Expo, el veterano luchador no dudó en compartir lo que ha significado para él el fenómeno musical surcoreano, justo cuando los fans —conocidos como ARMY— se preparan para el esperado regreso de la banda tras casi dos años de pausa por el servicio militar obligatorio.

Lea: Jin, de BTS, se despide del servicio militar y recibe cálida bienvenida de su grupo musical

“No es que me guste el K-pop; es que me siento atraído hacia BTS”, confesó Cena frente al público texano. El también actor de cine explicó que encontró en el grupo un mensaje de esperanza e inspiración que lo alcanzó en un momento clave de su vida: