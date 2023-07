Jessica Simpson aclara si ha usado una famosa droga para perder peso

La apariencia de Jessica Simpson ha sido un tema de conversación desde que reveló que había perdido 100 libras después del nacimiento de su tercer hijo.

La mujer de 42 años provocó especulaciones de que se sumó a la tendencia de pérdida de peso de Hollywood de usar el medicamento para la diabetes Ozempic para cambiar el exceso de peso, un rumor que finalmente abordó en una nueva entrevista.

Hablando con Bustle, Simpson dejó muy claro que su dramática pérdida de peso es el resultado de la "fuerza de voluntad" y dejar el alcohol, no Ozempic. "Oh Señor. Quiero decir, no es Ozempic", dijo.

"Es la fuerza de voluntad. Pienso, ¿la gente quiere que vuelva a beber? Porque fue entonces cuando tenía más peso. ¿O quieren que tenga otro bebé? Mi cuerpo no puede hacerlo".

Si bien Jessica trata de bloquear la negatividad, eso no significa que la discusión constante sobre su peso no "duele". "¿Voy a dejar que la negatividad me descarrile? No, soy demasiado vieja para eso", agregó. "Estoy demasiado conectado conmigo mismo en este momento para dejar que eso me descarrile. No significa que no me duela".

Jessica ha sido abierta sobre sus batallas de peso en el pasado y en sus memorias de 2020, Open Book, reveló que recurrió a las píldoras de dieta para controlar su tamaño cuando comenzó su carrera en la industria de la música.

Jessica afirmó que le dijeron que tenía que perder 15 libras después de firmar un contrato de grabación después de cumplir 17 años. "Inmediatamente comencé una dieta extremadamente estricta y comencé a tomar pastillas para adelgazar, lo que haría durante los próximos 20 años", escribió.

