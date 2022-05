Ivy Queen revela imágenes sobre su complicada enfermedad

La boricua Ivy Queen es uno de los rostros más conocidos de la industria del reguetón. Desde hace tiempo atrás su carrera ha sido pavimentada gracias a sus pistas, letras y colaboraciones que ponen a bailar a sus seguidores en cualquier escenario. Pese a mostrar al ojo público un semblante de fortaleza, la artista puertorriqueña reveló en una de sus redes sociales un video que retrata su situación de salud actual, mismo que ha generado diversos comentarios por parte de su fanaticada.

"Yo de esta vida soy un aprendiz, no una víctima".

Queen, o también conocida como Martha Ivelisse Pesante Rodríguez, decidió publicar en TikTok una recopilación de imágenes para referirse a una enfermedad que estaría atravesando, misma de la que no ha revelado mayores detalles. En el video se ve a una Ivy Queen con un turbante en la cabeza, por sus pasos en el hospital, en camino a lo que sería su tratamiento.

@ivyqueendiva Gracias a aquellos que procuran por mi y me envían sus mensajes. La empatía es un regalo, una manifestación. ♬ original sound - Tik Toker

"Aquí estoy, con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos".

Otras imágenes la muestran con el torso descubierto y algunas partes de su piel cercanas a uno de sus pechos de color morado.

Varios usuarios empezaron a enviarle mensajes de apoyo, esperando su rápida y pronta recuperación. Comentarios que la boricua agradeció y aseguró que "la empatía es un regalo, una manifestación", además concluyó: