LaBrie se pronunció sobre su ingreso al grupo después de un momento muy difícil para todos los integrantes y está muy emocionado por el tour mundial que iniciará en los próximos días: "Me siento muy orgulloso, me siento muy bien y me siento muy contento que vamos a empezar la gira en Latinoamérica, en México, que el público allá es espectacular".

Urs Bühler, de 52 años, es suizo pero domina el idioma español, asegura que debido a la extensa trayectoria, hay ciudades que han visitado tantas veces y por eso se sienten cómodos durante su estadía. El artista que le sigue en edad es el francés Sébastien Izambard, recordó los inicios del grupo y quién tuvo la idea de juntarlo hasta que luego se creó un gran vínculo que, con el talento individual, les permitió sobresalir con sus canciones a nivel internacional.

