Ibai Llanos, colega de Gerard Piqué, se encontró en u na particular situación de la que no pudo salvarse . El famoso streamer español, quien tiene una relación laboral y personal con el exfutbolista fue puesto contra la "espalda y la pared" en una reciente viaje a México.

Al momento en que el 'Escorpión' le consultó sobre la opinión del representante de 'Kings League', al streamer no le quedó más que responder, con cierta incomodidad en sus expresiones, aceptando que incluso el propio Piqué sabe que la colombiana hizo todo un 'hit'.

“No me dijo nada, porque sabe que es un temazo”, contó el español, y posteriormente fue consultado sobre su postura: "¿Eres team Piqué o Shakira?", le preguntó el influencer con diversión, a lo que Ibai no supo responder con claridad, aunque los compañeros que se encontraban a su lado no lo ayudaron demasiado, dejando en evidencia que el compañero de Gerard entiende el "lado" de la intérprete latina.

¿Viste el momento completo? Aquí lo puedes ver, dale PLAY: